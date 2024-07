Alice Campello in Morata derubata a Porto Cervo.

La moglie dell’attaccante della squadra nazionale di calcio spagnola Àlvaro Morata, Alice Campello, nota modella, influencer e imprenditrice, sarebbe stata vittima di un furto durante la sua permanenza in questi giorni a Porto Cervo, insieme ai 4 bambini della coppia.

La famiglia trascorre da diversi anni una parte delle proprie vacanze in Gallura, è mai prima d’ora si era verificato un fatto simile.

A rendere noto ‘accaduto la stessa donna, in una “storia”, sui social network. “leri ci hanno rubato tutto quello che ci eravamo portati in vacanza, preferisco dirlo io prima che si sappia e rassicurarvi che stiamo tutti bene. Ora abbiamo delle persone che stanno con noi 24h e siamo tutti più tranquilli”. I fatti sarebbero accaduti il 2 luglio. Fino alla divulgazione da parte della donna, non erano stati riportati nelle pagine di cronaca dei giornali.

Nei giorni scorsi circolavano sui social e tra le pagine dei giornali di gossip le foto della mamma coi suoi figlioletti in una bellissima villa con piscina. Non è chiaro se il furto sia avvenuto in sua assenza. Ma il fatto che papà Morata non fosse con loro, in quanto ancora impegnato con la Nazionale agli Europei 2024, ha convinto la donna a correre ai ripari, per sentirsi più sicura.

