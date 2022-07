Le molestie fuori dal supermercato di Olbia.

Prima le molestie a due minorenni e poi la fuga nel rio San Nicola. E’ accaduto ieri pomeriggio in un in via Galvani, dove l’uomo, un 50enne straniero, ha puntato due ragazze dentro un supermercato e le ha seguite palpandole.

Vittime due giovani turiste straniere, che hanno chiesto immediatamente aiuto ai passanti e alle attività poco distanti. Immediatamente, un gruppo di passanti hanno inseguito l’autore delle molestie, il quale ha cercato di darsi alla macchia tuffandosi nel canale e tentando di raggiungere l’altra sponda. Qualcuno di loro ha allertato le forze dell’ordine, che hanno bloccato e arrestato l’uomo per interrogarlo.

Il racconto dei testimoni.

E’ successo intorno alle 18, quando le giovanissime hanno appena finito di pagare alla cassa e si sono dirette verso l’esterno del supermercato a ridosso dei parcheggi. Le ragazzine, che secondo alcuni testimoni sarebbero state prese di mira già all’interno dell’esercizio, sono state raggiunte dal 50enne che le ha palpate. In preda allo spavento hanno cominciato a correre nascondendosi dietro le auto in sosta. Qui gli avventori di un bar e i passanti hanno capito immediatamente cosa stava accadendo e hanno cominciato a inseguire lo straniero, che si è dato alla fuga. Una fuga che fortunatamente si è conclusa con l’arresto del maniaco.