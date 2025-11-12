Monte Pino, il cantiere riapre tra memoria delle vittime e rinascita

L’ultimo cantiere della strada di Monte Pino.

Dopo anni di attesa e polemiche, il silenzio che da tempo domina ai piedi del Monte Pino sta per essere spezzato dal rumore delle macchine da cantiere. Si avvia così la fase conclusiva di una vicenda segnata da dolore e contestazioni, iniziata 12 anni fa con l’alluvione che fece crollare la strada e costò la vita a tre persone. L’avvio ufficiale dei lavori di completamento è fissato per venerdì 14 novembre, una data che segna la ripartenza di un percorso rimasto sospeso troppo a lungo.

Solo pochi giorni dopo, martedì 18, nel luogo dove la furia del ciclone Cleopatra travolse la carreggiata, si terrà una cerimonia in ricordo delle vittime. Sarà un momento di memoria e riflessione che accompagnerà la ripresa dei lavori, simbolo di una rinascita attesa da oltre un decennio.

L’assessorato regionale ai Lavori Pubblici ha assicurato la prosecuzione dell’impegno su altre infrastrutture strategiche per il nord dell’isola. Tra queste, spicca la nuova arteria viaria destinata a collegare Olbia con Arzachena, Palau e Santa Teresa Gallura, un’opera che punta a migliorare la mobilità e a garantire maggiore sicurezza lungo una delle direttrici più frequentate della Gallura.

