I lavori sulle strade di Tempio.

Nuovi marciapiedi e nuovi asfalti in arrivo a Tempio. L’amministrazione comunale ha stanziato un ulteriore intervento da circa 180 mila euro per il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, rigorosamente in granito, con particolare attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche. Gli interventi di restyling dei marciapiedi partiranno da domani e, nel dettaglio, sono previsti in via Settembrini, fino all’ingresso del Corso Matteotti, sia lato destro sia lato sinistro, in Piazza Italia fino a Largo De Gasperi ed in Via Asproni, lato destro.

Si aggiungono interventi di riasfaltatura di via Udine, via Belluno, via Santa Caterina, Cacaddha, via San Marco, il tratto malmesso della circonvallazione che dal Bottaccio arriva sino alla Chiesa di San Francesco e via Quarto.

I lavori di rifacimento dei marciapiedi inizieranno domani mentre le prime asfaltature sono in programma entro il mese. La città attendeva questi nuovi interventi, che si aggiungono ai precedenti stanziamenti di oltre 400mila mila euro che hanno rimesso a nuovo le vie più trafficate, malconce e pericolose. “Riparte il nostro lavoro sulle strade della città – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e alla viabilità Francesco Quargnenti – e riprende per portare avanti gli interventi che abbiamo messo in campo nel 2018, quando sono stati investiti oltre 400mila euro per sistemare numerose strade cittadine, in particolare le entrate principali della città e le zone di traffico veicolare e pedonale di forte intensità. Un altro tassello, questo, che completeremo a breve in un quadro generale che continuerà ad ampliarsi nei prossimi mesi”.

In questi giorni, inoltre, sono stati smontati i ponteggi e si è potuto apprezzare il lavoro di restauro e pulizia della facciata del Palazzo Comunale portato a termine nei tempi previsti. Un altro importante traguardo raggiunto. In questi giorni sono stati smontati i ponteggi e si è potuto apprezzare il lavoro di restauro e pulizia della facciata del Palazzo Comunale portato a termine nei tempi previsti. Un altro importante traguardo raggiunto. Cosi come l’illuminazione con luci a led della pineta di San Lorenzo.

