La morte di Ann Lauwers all’ospedale di Tempio Pausania.

Ann Lauwers, 59enne belga residente a Valledoria, è morta dopo un intervento chirurgico per una frattura alla tibia all’ospedale di Tempio. La donna era caduta dal monopattino durante il suo ultimo giorno di lavoro in un residence a Badesi.

L’operazione, considerata di routine, ha avuto un tragico esito, con il cuore della donna che ha smesso di battere durante l’intervento. La procura di Tempio ha aperto un’inchiesta, sequestrando la salma e disponendo un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Al momento, l’indagine è a carico di ignoti e non ci sono indagati.

