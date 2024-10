Incidente sul lavoro ad Arzachena, due feriti: cosa è successo

L’incidente sul lavoro ad Arzachena.

Momenti di paura in un cantiere di Poltu Quatu, ad Arzachena, dove due operai sono caduti da un ponteggio, precipitando da un’altezza di circa tre metri. I primi soccorsi sono stati forniti dai colleghi, che hanno immediatamente allertato il 118.

Le condizioni dei due lavoratori non sembrano gravi, ma è stato disposto il loro trasferimento all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per accertamenti. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, gli ispettori del lavoro dello Spresal di Olbia e i carabinieri della Compagnia di Olbia, che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Sono in corso le verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere.

