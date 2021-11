Trovata morta per overdose a Olbia, nuovo appello dei familiari: “Chi sa parli”

L’appello dei familiari di Selene Barbuscia.

Avrebbe compiuto oggi 34 anni, Selene Barbuscia, la giovane trovata morta nel luglio 2019, in un appartamento di Olbia per overdose.

Di lei proprio oggi il noto programma televisivo “Chi l’ha visto” rilancia il suo caso e l’appello dei familiari che non si sono mai dati per vinti. Molte le cose che non tornavano per la madre e il fratello. Dal messaggio mandata all’amica pochi giorni prima della morte ai lividi dell’iniezione trovati sul braccio destro, pur non essendo mancina

“Non meritava la fine che ha fatto. E’ stata uccisa, le sono state fatte delle atrocità. Anche in forma anonima, se la conoscevate, se siete stati in quella casa, in quella camera, quella sera, parlate per dare un valore aggiunto alle indagini. Era mia sorella e sicuramente non posso fermarmi davanti a niente”, racconta il fratello.