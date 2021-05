La morte del vice comandante Soro a Olbia.

È deceduto, questa mattina, colpito da un infarto, all’età di 64 anni, Ermanno Soro, originario di Golfo Aranci, già vice comandante della polizia locale di Olbia. Quando si è sentito male era solo in casa, ma poco prima aveva sentito telefonicamente la compagna Ivana che ha subito capito che qualcosa non andava ed ha allertato un vicino di casa, che quando è arrivato nella sua casa, l’ha trovato privo di sensi. Il personale del 118 sopraggiunto sul posto, purtroppo non ha potuto fare altro che constatarne la morte.

Soro lascia due figli: Marco e Stefano e la compagna Ivana, con la quale negli ultimi anni si era trasferito a Telti. Gran parte della vita Soro l’ha vissuta a Golfo Aranci, paese dal quale faceva spola con Olbia, dove per trentacinque anni ha prestato servizio nel corpo di polizia municipale, portando avanti una brillante carriera che da agente lo ha visto a dicembre 2019, andare in pensione con il grado di vice comandante.

“Mi ha scosso la notizia della morte prematura di Ermanno – dice Giovanni Mannoni, Comandante della Polizia Municipale di Olbia -. Sapevo che aveva qualche problema di ipertensione, ma nulla poteva farci pensare a questo. Appena abbiamo saputo la notizia, tutto il comando è rimasto sgomento. Non ci sembra vero. Per me è stato un uomo di fiducia, era non solo il mio vice comandante, ma una persona con la quale c’era un’intesa operativa”. La salma verrà cremata domani, 11 maggio, alle ore 16 nel tempio crematorio di Olbia.

