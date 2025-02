Morti sul lavoro, aumentano in Gallura: l’Isola è maglia nera in Italia

Emergenza incidenti mortali sul lavoro in Sardegna e in Gallura.

La Sardegna è tra le regioni dove gli incidenti con morti sul lavoro sono in crescita, con la Gallura che ha numeri elevati. Da gennaio a dicembre 2024, solo nel Nord Sardegna sono state 9 le persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro. Tra questi ci sono anche le vittime che sono morte mentre si recavano a lavorare.

Nell’Isola le vittime sono in tutto 27 e la regione è finita in zona rossa, con il 25% in più di incidenti mortali rispetto alla media nazionale. Anche in Sardegna l’incidenza media degli incidenti mortali sul lavoro è di 34,1 decessi ogni milione di lavoratori. Tra le regioni più colpite dal fenomeno si trovano anche Basilicata, Valle d’Aosta, Umbria, Trentino-Alto Adige, Campania e Sicilia. In zona arancione ci sono: Molise, Calabria, Emilia-Romagna e Puglia. In zona gialla: Abruzzo, Liguria, Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia. Due sole le regioni in zona bianca: Veneto e Marche.

Le vittime in Gallura.

Come nel resto dell’Isola le vittime sul lavoro sono uomini e soltanto nel territorio gallurese si contano quattro decessi nel 2024. Le vittime sono Giancarlo Campus, morto a 66 anni a Olbia, Smeraldo Luzzi, deceduto a 54 anni, Sergio Vannini (63 anni), Baskim Bitichi (43 anni).

L’identikit delle vittime.

I lavoratori più a rischio in Italia sono gli ultra 65enni (con incidenza di 138,3), seguita dalla fascia di lavoratori con età compresa tra i 55 e i 64 anni (con incidenza pari a 54,5). Le vittime a Sassari, invece, hanno un’età tra i 45 e i 60 anni. Il numero degli stranieri deceduti sul lavoro è elevato in Italia e in provincia di Sassari c’è una vittima su 10 casi.

Il dato nazionale.

Sono 1.090 le vittime sul lavoro in Italia, delle quali 805 in occasione di lavoro (6 in più rispetto a dicembre 2023) e 285 in itinere (43 in più rispetto a dicembre 2023). Ancora in Lombardia il maggior numero di vittime in occasione di lavoro (131). Seguono: Campania (84), Lazio (73), Emilia-Romagna (71), Sicilia (65), Veneto (54), Piemonte (51), Toscana (49), Puglia (45), Sardegna (27), Trentino-Alto Adige (26), Liguria (21), Calabria e Umbria (19), Abruzzo (17), Basilicata (16), Marche (15), Friuli-Venezia Giulia (14), Valle d’Aosta e Molise (4).

