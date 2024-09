Giancarlo Campus è la quarta vittima sul lavoro di quest’anno per Olbia

Giancarlo Campus era il titolare della veleria Sailboard e ha perso la vita nella sua azienda: è la quarta vittima sul lavoro per Olbia. Aveva 66 anni e una grandissima passione per il mare che era diventata il suo lavoro. Molto conosciuto e apprezzato per i lavori della sua veleria, ieri sera era impegnato a manovrare un elevatore per spostare della merce. Campus è stato travolto e le sue condizioni sono subito sembrate disperate. La macchina dei soccorsi nella zona industriale si è subito attivata, ma ogni tentativo di salvarlo è stato inutile. La morte sul lavoro del 66enne è la quarta dall’inizio dell’anno per Olbia.

Un operaio di 43 anni ha perso la vita in cantiere il 24 febbraio mentre il 27 giugno era stato il turno di un operaio 55enne. Un altro operaio di Olbia è morto il 17 luglio a Cagliari dopo un incidente sul lavoro in un cantiere di Santadi. Il 14 settembre l’ultima croce sul lavoro. Stavolta non era un dipendente, Campus era il titolare e ha perso la vita nella sua azienda.

