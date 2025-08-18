Muore a Ferragosto a Porto Cervo: indagini per omicidio colposo

Il mistero dell’uomo morto la vigilia di Ferragosto in un hotel.

La Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta sulla morte di un turista pugliese di 51 anni, avvenuta a Porto Cervo, la notte tra il 13 e 14 agosto. L’uomo non sarebbe morto per arresto cardiaco, ma ci sarebbero delle responsabilità sulla vicenda. Il Pm Alessandro Bosco ha avviato un’indagine per omicidio colposo e sono state ascoltate diverse persone che frequentavano l’uomo.

Le indagini alla polizia, che dovranno fare luce sulla vicenda, che, secondo le prime indiscrezioni, gli inquirenti avrebbero segnalato al pubblico ministero il possibile coinvolgimento di sostanze stupefacenti, assunti dal defunto il 13 agosto. Un’ipotesi che è al vaglio e che sarà chiarita dall’autopsia del defunto.

Contestualmente, la polizia ha effettuato una perquisizione nella camera d’albergo occupata dalla vittima, con la supervisione del P, per garantire la massima riservatezza. La Procura è ora impegnata a ricostruire le ultime ore di vita del turista, che resta un mistero. Inizialmente si era pensato a decesso per arresto cardiaco.

