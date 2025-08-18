Gallura, il rifugio estivo delle star: da Laura Torrisi a Peggy Gou

Altre vip avvistate nelle spiagge della Gallura.

La Gallura continua a essere meta prediletta per le vacanze estive dei vip italiani e internazionali. Tra le località più gettonate, spiccano Porto Cervo e Porto Rotondo, dove il mare cristallino e le rocce granitiche offrono uno scenario perfetto per il relax e le foto da sogno.

LEGGI ANCHE: Dalle Parodi a Emma: Ferragosto da sogno per i vip in Gallura

Laura Torrisi e Peggy Gou a Porto Cervo.

L’attrice Laura Torrisi si gode qualche giorno di pausa tra i colori della Gallura, tra mare e natura incontaminata. Anche la celebre dj sudcoreana Peggy Gou non rinuncia a una gita in Costa Smeralda, immergendosi nel blu del mare sardo e nelle atmosfere eleganti della zona. In Costa Smeralda sta trascorrendo le sue vacanze anche Anna Safroncik, che si concede qualche giorno di puro relax lontano dal set della nuova serie Mediaset Colpa dei sen.

Samantha De Grenet a Porto Rotondo

Infine, Samantha De Grenet torna a Porto Rotondo, dove la showgirl romana si mostra in piena sintonia con la natura gallurese. Tra mare, sole e paesaggi mozzafiato, gli scatti social testimoniano una vacanza a 360 gradi, all’insegna del relax e del contatto con l’ambiente. Tra mare cristallino, sole e panorami suggestivi, la Sardegna si conferma ancora una volta meta privilegiata per le vacanze estive dei vip.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui