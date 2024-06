Nell’incidente in gommone a La Maddalena è morto Pietro Stipa.

Pietro Stipa, un giovane ufficiale della Marina, originario di Grosseto, ha tragicamente perso la vita in un incidente in gommone avvenuto a La Maddalena. Nel 2019, Stipa aveva partecipato al 52nd “Las Anclas” Trophy, una regata di classe “Snipe” organizzata dall’Accademia navale spagnola, come riportato sul sito del Ministero della Difesa. All’epoca, Stipa era un aspirante guardiamarina di 3^ Classe presso l’Accademia Navale di Livorno e si era distinto vincendo la 3rd Naval Academies Race, una competizione che coinvolgeva sette equipaggi militari di altrettanti Paesi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto alle prime ore del mattino quando il gommone su cui si trovava il 26enne avrebbe urtato contro degli scogli affioranti tra La Maddalena e Santo Stefano. A bordo dell’imbarcazione era presente anche una ragazza, che è rimasta illesa. La gravità della situazione ha richiesto l’intervento immediato della Capitaneria di Porto, che è arrivata sul luogo per coordinare le operazioni di soccorso. Il corpo della vittima è stato recuperato alle 5:30 del mattino dai suoi colleghi, in un’atmosfera di grande dolore e commozione.

Durante la sua esperienza in Spagna, Stipa aveva sottolineato come questa avventura lo avesse arricchito sia dal punto di vista velico che marinaresco. Aveva anche osservato che il mare rappresenta un ponte tra diverse culture e tradizioni nazionali. Altresì, il ragazzo si era detto molto orgoglioso del fatto che il suo equipaggio fosse riuscito a superare tutti gli altri sulla linea di arrivo, rappresentando al meglio la Marina Militare Italiana in un contesto internazionale.

La comunità della Marina e gli amici di Stipa ricordano con affetto un ufficiale appassionato e dedito al suo ruolo, che ha sempre portato con sé i valori e l’orgoglio della Marina Militare Italiana.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui