Via gli Ecobox da Olbia: “No vanno aumentati”

La protesta contro l’eliminazione degli Ecobox da Olbia.

Cresce la preoccupazione tra i cittadini di Olbia a causa delle recenti decisioni dell’amministrazione comunale riguardanti la gestione dei rifiuti in città, in particolare l’eliminazione degli Ecobox. Il problema dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti è ormai evidente e sta assumendo dimensioni allarmanti, con numerosi angoli della città invasi da rifiuti lasciati da cittadini incivili. Le immagini e i commenti sui social media testimoniano la gravità della situazione, che non solo deturpa il paesaggio urbano ma favorisce anche la proliferazione dei cinghiali, creando ulteriori preoccupazioni per la salute pubblica e la sicurezza.

La Delibera della Giunta Comunale numero 196, emanata il 4 giugno 2024, prevede la soppressione del servizio degli Ecobox, contenitori destinati alla raccolta differenziata. Questa decisione non sembra offrire una soluzione adeguata al problema. Molti cittadini e osservatori ritengono che, anziché migliorare la situazione, la soppressione degli Ecobox possa aggravare ulteriormente l’emergenza rifiuti. Lasciando così la città senza strumenti efficaci per la gestione e il controllo dei rifiuti.

“La rimozione degli Ecobox potrebbe aggravare la dispersione dei rifiuti nell’ambiente. Le motivazioni addotte per la soppressione degli Ecobox che sarebbero diventati ‘ricettacoli di discariche abusive’ non sono sufficientemente convincenti – affermano dalla segreteria del Partito Socialista Italiano -. Infatti, i trasgressori che abbandonano illegalmente grandi quantitativi di rifiuti, inclusi materiali ingombranti e parti di autoveicoli, dovrebbero essere sanzionati severamente e costretti a coprire i costi di rimozione, soprattutto considerando la presenza di numerose telecamere”.

L’amministrazione, secondo i socialisti, avrebbe scelto di eliminare un servizio essenziale, nella erronea convinzione che eliminando gli Ecobox, i rifiuti spariranno. “Questo non è il caso. La soluzione non è disinvestire nella gestione dei rifiuti, ma piuttosto potenziare il servizio – proseguono dal Psi -. Pertanto, proponiamo di aumentare il numero degli Ecobox e installare più cestini lungo il lungomare e nelle vicinanze dei locali commerciali. Ma anche aumentare il numero di pezzi/rifiuti conferibili presso il centro di raccolta nella zona industriale. La soluzione non è tagliare i servizi, ma investire maggiori risorse nella raccolta dei rifiuti per una città in crescita come Olbia”.

