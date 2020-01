Morto investito a Badesi, la donna che era al volante torna libera

La decisione del gip.

La donna al volante dell’auto che ha investito un 76enne in centro a Badesi torna libera. Nonostante il pronto intervento del 118 l’uomo era morto durante il trasporto all’ospedale di Sassari.

A decidere la scarcerazione il gip dopo aver interrogato la 41enne. La donna ha detto che non è riuscita ad evitare l’anziano distratta da un’auto che stava uscendo in retromarcia per paura che le venisse addosso.

La donna ha ammesso anche di aver fatto uso di cocaina nei giorni prima dell’incidente, come è risultato anche dalle analisi effettuate. Secondo il gip però non ci sarebbero prove che la donna fosse al volante sotto l’effetto di droghe in quanto l’assunzione sarebbe avvenuta almeno un giorno prima dell’incidente.

