Morto dopo la lite fuori dal Phi Beach, cosa dicono le indagini

Le indagini sulla morte di Giuseppe Mannoni.

Due giovani, uno italiano e uno straniero, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri in relazione alla morte di Giuseppe Mannoni, 28 anni, deceduto dopo alcuni giorni di agonia in seguito a una lite avvenuta all’esterno del Phi Beach.

L’inchiesta, stando a quanto anticipa L’Unione Sarda, è stata avviata con l’ipotesi di omicidio, presumibilmente preterintenzionale. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe avuto un acceso diverbio con due coetanei al termine di una serata trascorsa nel locale. Uno dei due giovani, durante la discussione, avrebbe sferrato un pugno violento al volto di Mannoni, facendolo cadere all’indietro. L’impatto con un’auto avrebbe poi causato gravi lesioni alla testa.

Nonostante la dinamica sia ancora al vaglio degli investigatori, alcuni testimoni presenti sulla scena avrebbero assistito all’accaduto, fornendo dettagli utili alle indagini.

Nel frattempo, è stata disposta l’autopsia sul corpo del giovane, deceduto nell’ospedale di Nuoro, per chiarire le cause esatte della morte. Un ulteriore aspetto su cui gli inquirenti stanno indagando è il motivo per cui Mannoni abbia lasciato il Pronto Soccorso dell’ospedale di Olbia.

