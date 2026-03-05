Chiusura pronto soccorso di Tempio, Perantoni (M5s): “Notizia falsa”

Il caso del pronto soccorso di Tempio.

Il futuro del pronto soccorso di Tempio accende lo scontro politico tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, trasformandosi in un caso di smentite incrociate. Al centro della polemica ci sono le recenti esternazioni dell’onorevole Dario Giagoni, bollate dal deputato pentastellato Mario Perantoni come un’operazione di propaganda basata su notizie totalmente infondate e finalizzata esclusivamente a generare timore tra la popolazione locale.

Botta e risposta tra Lega e M5s.

Perantoni ha smentito l’allarme del deputato leghista sulla questione dell’ospedale tempiese Paolo Dettori. “Le dichiarazioni dell’onorevole Giagoni sul pronto soccorso di Tempio Pausania sono l’ennesimo tentativo della Lega di creare allarmismo su un tema delicato come la sanità – ha dichiarato il deputato sardo pentastellato Mario Perantoni – diffondendo notizie prive di fondamento.”

Il deputato del M5S ha aggiunto che la smentita arriva direttamente dell’azienda sanitaria. ”A smentire le sue parole è arrivata direttamente la Direzione della ASL Gallura, che ha chiarito in modo netto che non esiste alcuna chiusura del pronto soccorso di Tempio Pausania. Anzi, l’azienda sanitaria sta lavorando per garantire la continuità del servizio e per rafforzare l’organico con nuove unità di personale”, ha detto Perantoni.

“È grave – prosegue – che un parlamentare scelga di alimentare paure tra i cittadini su un presidio sanitario fondamentale senza neppure verificare la veridicità delle informazioni in suo possesso. La sanità è un tema delicato per i cittadini, merita serietà e responsabilità, non propaganda costruita su presunte indiscrezioni e ricostruzioni fantasiose. Prima di lanciare accuse e attacchi strumentali alla giunta Todde, sarebbe opportuno informarsi. Perché quando è la stessa ASL a smentire le dichiarazioni della Lega nel giro di poche ore, la figura che si fa è quantomeno imbarazzante”. conclude Perantoni.

