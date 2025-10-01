Motociclista fermato a Olbia, non aveva l’assicurazione

Fermato un motociclista senza assicurazione a Olbia.

Un controllo della Polizia locale di Olbia ha intercettato ieri mattina un motociclista che sfrecciava a tutta velocità nel cuore della città. In sella a una Kawasaki, l’uomo, un 30enne residente nel Sassarese, ha subito attirato l’attenzione degli agenti per l’andatura pericolosa, che ha reso necessario fermarlo in via Delle Terme, una delle arterie principali del centro urbano.

Dai controlli è emerso che il mezzo era privo di assicurazione da oltre tre anni e non aveva mai superato la revisione obbligatoria. La combinazione di queste irregolarità ha reso immediato il sequestro della moto e la sanzione di oltre 1.000 euro a carico del conducente. L’intervento della Polizia locale non solo ha sanzionato le violazioni amministrative, ma ha anche evitato potenziali rischi per la sicurezza di pedoni e automobilisti, sottolineando l’importanza dei controlli stradali anche in zone centrali.

