Un nuovo mammografo digitale potenzia lo screening a Tempio

Il nuovo mammografo digitale a Tempio.

Un passo avanti per la sanità dell’Alta Gallura segna l’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania, che da pochi giorni può contare su un mammografo digitale di ultima generazione, destinato a potenziare sia le attività ospedaliere sia lo Screening territoriale. Il nuovo macchinario, fornito da Ares Sardegna alla Asl Gallura in sostituzione di un apparecchio ormai obsoleto, è stato installato, collaudato e accompagnato da un ciclo completo di formazione per il personale, pronto a utilizzare le sue avanzate funzionalità.

La collaborazione tra la S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie di Ares Sardegna e l’Area Tecnica della Asl Gallura ha permesso di verificare l’idoneità degli spazi e di predisporre ogni dettaglio perché il personale possa operare in piena sicurezza e con strumenti all’avanguardia. Il mammografo digitale, dotato di modulo per la tomosintesi e di una consolle dedicata all’acquisizione e refertazione delle immagini, permette di individuare lesioni anche molto piccole in una sola esposizione, riducendo al minimo la dose di radiazioni e quindi i rischi per le pazienti.

La Direzione Aziendale della Asl Gallura ha sottolineato l’importanza di offrire sul territorio apparecchiature innovative, capaci di innalzare la qualità dei servizi sanitari e dello screening. L’installazione del mammografo rappresenta il primo obiettivo raggiunto, mentre l’impegno dell’azienda resta volto a dotare l’ospedale di strumenti moderni a sostegno della salute di tutta l’Alta Gallura.

