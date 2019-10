La mozione presentata dal consigliere regionale Meloni.

Il tema della sicurezza delle bocche di Bonifacio torna d’attualità. A due settimane dall’incidente del mercantile arenatosi a pochi metri dalla Corsica, il consigliere regionale del Pd Giuseppe Meloni ha depositato una mozione in cui chiede al governatore Christian Solinas di “porre in essere con urgenza tutte le iniziative necessarie, anche presso il governo centrale e le competenti istituzioni internazionali, volte a rendere obbligatorio il sistema di pilotaggio”.

Nella mozione si chiede, inoltre, di “riferire a questo Consiglio regionale, entro 60 giorni dall’approvazione della presente mozione, sulle azioni intraprese e sui risultati conseguiti” e “a presentare al Consiglio regionale eventuali proposte”. Nel documento si ripercorre il recente incidente avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 ottobre.

Ricordando come “ancora una volta, ma solo per puro caso, parrebbe che l’incidente, che non ha provocato vittime, non abbia neppure causato danni rilevanti al fragile ambiente marino di questa area”.

Meloni, insieme agli altri consiglieri dell’opposizione, sottolinea come “l’istituzione dell’obbligatorietà del sistema di pilotaggio appare quanto mai necessaria e urgente al fine di minimizzare la possibilità di eventi accidentali che possano determinare danni talvolta irreparabili per il fragile e pregiatissimo ecosistema marino”.

