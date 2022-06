La multa da 7mila euro al sindaco ed alla giunta di La Maddalena.

Costerà complessivamente 7mila euro la sanzione inflitta dall’Anac al sindaco, alla giunta e al dirigente comunale di La Maddalena. Questo a causa del mancato aggiornamento del piano triennale anti corruzione, che è stato accertato dalla mancata pubblicazione annuale, violando così l’obbligo di adozione nella sezione “Amministrazione trasparente“.

L’indagine era partita ad aprile e a nulla sono servite le scuse dell’amministrazione comunale, che si era giustificata con la grande mole di lavoro dovuta al periodo pandemico. “Al momento non ci hanno notificato nulla – taglia corto il sindaco, Fabio Lai -. Il ritardo nella pubblicazione c’è stato, ma nessuna mancanza. Il 2021 è stato un anno terribile. Non dimentichiamo che mentre tutti si trovavano in fascia bianca noi eravamo gli unici in zona rossa. Dovevamo dare delle risposte ai cittadini e alle attività commerciali, che sono arrivate con un grande piano vaccinale e di screening, primi in tutta la Sardegna”.

Nessuna maxi multa, quindi, ma una sanzione amministrativa da 1.000 euro ciascuno. Al sindaco, Fabio Lai, ai 5 assessori e al dirigente comunale. Al momento nessuno ha ricevuto la notifica, ma si dicono pronti a presentare ricorso entro 30 giorni.