Centro Cash Olbia cambia casa, aperto il nuovo punto vendita

Il nuovo Centro Cash.

Dopo oltre sei mesi di lavori, Centro Cash Olbia apre la nuova sede di Via Maldive, angolo Viale Italia, nella zona industriale della città. La vecchia sede ha operato fino a ieri pomeriggio e la nuova ha aperto al pubblico questa mattina alle 6.00, proprio per dare continuità di servizio ai clienti che già si trovano intensamente coinvolti nelle attività tipiche della stagione estiva.

Centro Cash, grazie ad Olbia ed ai punti vendita di Oristano, Nuoro, Cagliari ed alla prossima apertura autunnale della nuova sede di Sassari, consolida la sua posizione di operatore di riferimento nel settore dell’Alimentazione all’Ingrosso in Sardegna.

“Dopo oltre dodici anni di crescita, era necessario trovare una nuova casa che potesse rispondere al meglio alle modificate esigenze dei nostri clienti – conferma Giorgio Annis, Amministratore Delegato di Centro Cash -, consentendoci maggior capacità di risposta e maggiore comodità dell’esperienza di acquisto che, per un pure player all’Ingrosso come noi, rimane imprescindibile.”

Nel nuovo Centro Cash di Olbia si potranno apprezzare tutte le categorie alimentari, di detergenza e di no food, ampi reparti del fresco, macelleria, pescheria, ortofrutta ed una elegante cantina da

settecento etichette.

Completano l’esperienza di scelta le squisite prelibatezze ed i sapori ricercati della linea La Rosa dei gusti, marca del Gruppo nata per offrire prodotti d’eccellenza. Il Gruppo, inoltre, attraverso la marca Cuore dell’Isola, da anni è promotore di una filiera integrata locale che in Sardegna ha l’obiettivo di creare valore nel territorio d’appartenenza.

Centro Cash di Olbia arriva così ad esporre oltre quindicimila prodotti e si appresta a servire con

rinnovata dedizione una clientela di oltre cinquemila aziende e professionisti.

Lavoro e sostenibilità.

Per consentire l’apertura del nuovo Cash&Carry, che ha una superficie di quasi seimila metri quadri, sono state coinvolte 35 aziende locali, per un totale di oltre 150 collaboratori, che hanno lavorato giorno e notte per consentire il rispetto della data di riapertura; i posti di lavoro garantiti dal punto vendita di Olbia raggiungono le cento unità durante il picco estivo, che si aggiungono ai 200 dipendenti delle altre sedi e degli uffici centrali.

Nella ristrutturazione sono state implementate molte azioni volte al risparmio energetico ed alla riduzione di emissioni di CO2: la scelta del nuovo impianto di illuminazione dell’intero stabile è con lampade a led, gli armadi frigo sono chiusi e controllati elettronicamente al fine di evitare sprechi e picchi di energia. I sistemi di refrigerazione sono basati su tecnologia a CO2 che consente un risparmio annuale per l’ambiente equivalente alle emissioni generate da 34.000 cicli di lavatrice. In ultimo, i negozi verranno progressivamente dotati di impianti fotovoltaici: dopo il primo impianto da 120 kWp montato ad Oristano, il nuovo negozio di Olbia apre con un potenziale da 250 kWp che ridurrà il costo dell’energia del 45% e diminuirà le emissioni di CO2 nell’ordine delle 215 tonnellate/anno.

L’apertura della nuova location di Olbia rappresenta un altro importante traguardo per il Gruppo ABBI della F.lli Ibba, azienda sarda che da oltre settant’anni opera nel settore della grande distribuzione organizzata. Oggi il Gruppo, oltre al canale Cash&Carry, è tra i principali operatori della GDO alimentare con una rete di oltre 300 punti vendita, in parte diretti ed in parte di proprietà di imprenditori partner, ad insegna Crai, Despar, Leader Price e Tuttigiorni ed è operativo in Sardegna, Lazio, Marche ed Abruzzo. Realizza un fatturato nel mercato al consumo di oltre 700 milioni di euro, impegnando una forza lavoro di circa 1200 collaboratori con un indotto di oltre 2000 persone.