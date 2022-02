Operazione antifrode a Tempio, sequestrati dei giocattoli pericolosi

Il sequestro di giocattoli a Tempio Pausania.

Giocattoli pericolosi a Tempio Pausania. L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli insieme con il comando di polizia locale ha condotto un’operazione antifrode presso un punto vendita di commercio al dettaglio di confezioni della città.

Sono stati 44 i giocattoli sequestrati, sprovvisti della necessaria marcatura CE e di avvertenze in lingua italiana, che a vario titolo violavano le normative in materia di sicurezza dei prodotti destinati ai bambini.

Pertanto è stato disposto il sequestro amministrativo, con la relativa sanzione che va da un minimo di 1.500 a un massimo di 10.000 euro per aver posto in commercio sul territorio nazionale giocattoli non conformi agli standard di sicurezza, privi della marcatura CE, e fortemente sospettati di recare marchi falsi o contraffatti, in violazione dei diritti di proprietà industriale.