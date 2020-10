L’incidente a Meana Sardo.

Non c’è stato nulla da fare, questo pomeriggio, verso le 15,30, per un pensionato di Meana Sardo, in provincia di Nuoro, finito schiacciato sotto la sua motocarrozzella.

La vittima, Giovanni Stistis, 76 anni, stava percorrendo una strada secondaria, quando si è capovolto con il suo mezzo. L’elicottero del 118, giunto sul posto, ha potuto solo constatare il decesso. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.

