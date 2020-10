I controlli dei carabinieri.

Continuano i controlli nel fine settimana da parte carabinieri di Olbia che, dopo aver denunciato un 59enne hanno proseguito le attività di verifica.

Nella nottata tra sabato e domenica i militari hanno segnalato all’autorità amministrativa un muratore rumeno di 41 anni, poiché, in via Roma, non indossava e non portava al seguito la mascherina.

Guai anche per un pakistano di 44 anni che non ha rispettato l’ orario di chiusura del proprio di via acquedotto. Infine un altro pakistano di 36 anni è stato segnalato poiché ubriaco, stava arrecando disturbo all’esterno di un locale pubblico.

