Muore sullo yacht partito da Olbia, chi è la vittima

Muore un turista su uno yacht da Olbia.

Una tragedia di è consumata questa mattina a bordo di uno yacht partito da Olbia. Stando a cause in corso di accertamento, un uomo svizzero di 74 anni ha perso la vita, con ogni probabilità a causa di un malore improvviso. L’allarme è scattato sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese, sulla costa dell’Ogliastra.

L’allarme.

La Capitaneria di porto, ricevuta la richiesta di aiuto via radio, ha subito allertato il 118 coordinando i soccorsi. Nel frattempo lo yacht ha invertito la rotta tornando nello scalo olbiese, ma all’arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo per cause naturali. Una volta ultimate le verifiche di rito, la salma è stata affidata ai familiari.







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