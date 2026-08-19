Rischio incendi alto a Olbia, scatta l’allerta arancione

Il rischio incendi a Olbia resta alto.

Olbia si prepara a una giornata caratterizzata da un elevato rischio di incendi. Per giovedì 20 agosto la Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna ha infatti diramato un bollettino che assegna alla zona D il livello di pericolo incendio alto, corrispondente al codice arancione. L’allerta sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 23:59. La Protezione Civile regionale ha inoltre previsto per la zona interessata la fase operativa di “attenzione rinforzata”, in presenza di condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione degli incendi.

Il bollettino della Protezione Civile richiama quindi l’attenzione sulla necessità di mantenere alta la prudenza, soprattutto nelle aree maggiormente esposte al rischio. In presenza di vegetazione secca e condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme, anche un principio di incendio può infatti trasformarsi rapidamente in un evento più difficile da contenere. L’allertamento si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione degli incendi portate avanti dalla Protezione Civile regionale durante la stagione estiva, periodo nel quale il territorio sardo è particolarmente esposto al rischio legato alla diffusione delle fiamme.







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