Marco Buioni coordinatore provinciale del partito della “Buona Destra”.

Si è svolta oggi a Tramatza, l’assemblea dei simpatizzanti del partito della Buona Destra in Sardegna, un primo nucleo che ha dato il via al comitato costituente del Partito Politico.

L’assemblea era aperta a tutti i simpatizzanti, all’unanimità è stato eletto Coordinatore regionale Tore Piana ex consigliere regionale e responsabile del movimento politico Liberale EPI Sardegna, Vice Coordinatore Regionale è stato eletto l’olbiese Marco Buioni già consigliere comunale a Olbia. Buioni è stato anche eletto coordinatore provinciale della Gallura.

Alla carica di tesoriere regionale è stato eletto il sedilese Pasquale Onida che è stato anche eletto coordinatore provinciale per Oristano della Buona Destra. Nominati gli 11 componenti facenti parte del partito, oltre a Piana , Buoni e Onida sono stati nominati Defraia Massimiliano, Piras Alessandro, Demontis Salvatore e Giancarlo Nieddu. L’assemblea ha rimandato di una settimana l’elezione dei coordinatori provinciali rimanenti.

Si sono discusse le linee programmatiche cui il partito si confronterà nei prossimi mesi, deciso inoltre che il partito lavorerà per presentarsi alle prossime elezioni regionali del 2024 con proprie liste, mentre si lavorerà per candidare aderenti di Buona Destra nei comuni dove si voterà a breve. Particolare attenzione è stata posta sulla azione politica della Regione Sardegna, amministrata dal Centrodestra, all’unanimità è stata espressa profonda insoddisfazione verso l’operato politico del presidente Christian Solinas, in particolar modo sulla gestione della Sanità , sulle problematiche dell’agricoltura, sulle problematiche inerenti la continuità territoriale e i collegamenti interni dell’Isola e particolarmente l’lontananza della politica dai cittadini. Previsto da subito l’avvio del tesseramento e del radicamento a livello territoriale con apertura dei coordinamenti comunali. Programmate a breve, iniziative di riunioni territoriale e di piazza.