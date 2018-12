Il Natale in Gallura con l’allegria delle Latin Majorettes

Gli spettacoli in programma.

Arrivano le feste di fine anno e per le Latin Majorettes di Tempio Pausania inizia il periodo degli appuntamenti irrinunciabili.

Dopo il successo all’Auchan di Sassari il 24 novembre scorso,per l’inaugurazione degli eventi Natalizi a Tempio Pausania l’8 dicembre in occasione dell’accensione dell’albero di Natale, c’è attesa per le due date del 22 Dicembre a Tempio Pausania e del 23 Dicembre alla Maddalena. Sarà un vero e proprio tour quello delle attivissime Majorettes Tempiesi. La giovanissima età del gruppo, oltre alla disinvoltura, alla simpatia e alla cura con la quale si preparano, fanno si che Le Latin Majorettes siano richieste e acclamate.

Originali nella cura dei dettagli e nello stile, le Latin Majorettes uniscono la disciplina sportiva del baton twirling alla musica latino americana creando un gruppo unico e particolarmente allegro. A dirigere il gruppo è Silvana Cossu, ideatrice dell’originale fusione, insegnante e anche presidente regionale della Federazione N.B.T.A.

Sotto la guida di Silvana Cossu le giovanissime atlete hanno intrapreso in questi ultimi anni anche un percorso agonistico, con ottimi risultati. Per le Latin Majorettes il 2018 si conclude con stile: dopo la consueta e storica presenza al Carnevale Tempiese 2018, sono state protagoniste durante gli eventi estivi in diverse località del nord dell’Isola (Buddusò, Palau e Luras), e ora sono pronte per la chiusura dell’anno. Il 22 dicembre si esibiranno a Tempio Pausania con la Parata di Natale nelle vie del centro storico, insieme ai figuranti dei cartoni animati, beniamini dei bambini. Il Natale le vedrà protagoniste anche della parata organizzata a La Maddalena il prossimo 23 Dicembre con lo stesso tema natalizio.

E’ ripresa anche l’attività della School Baton Twirling in via San Martino a Tempio, che con lezioni settimanali prepara le piccole majorettes sia all’attività agonistica sia a quella folkloristica. Per il prossimo anno Silvana Cossu e le sue collaboratrici hanno in serbo molte novità che fin dal prossimo Carnevale potrebbero stupire positivamente il grande pubblico.

