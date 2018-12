Temperature in calo per tutto il week-end.

Lo spiraglio di sole degli scorsi giorni è già terminato perchè la pioggia è tornata leggera a battere su Olbia e su tutta la Gallura. Il meteo del weekend sarà caratterizzato da tempo nuvoloso, freddo e piogge.

Per oggi 15 dicembre è previsto un cielo nuvoloso e piogge leggere. Ci sarà un vento che non supererà i 27 km/h. Le temperature non supereranno gli 11 gradi.

Mentre per domani 16 dicembre il cielo sarà generalmente nuvoloso con precipitazioni assenti e le temperature non supereranno i 12 gradi.

