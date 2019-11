Le novità organizzate dai Comuni per Natale.

La sentite l’aria frizzantina che pizzica il naso? Avete già tirato fuori dall’armadio i giacconi più pesanti? Vi siete ricordati dove avete infilato l’albero e le palline dello scorso anno? Forse non ve ne siete ancora accorti, ma è già iniziato il conto alla rovescia per il Natale a Olbia e in Gallura.

Lo potete vedere andando nei centri commerciali, dove la fila di addobbi e ragalie inizia a conquistare le corsie. E dal primo dicembre saranno molti i comuni che accenderanno le luminarie. Insomma, il 25 dicembre è alle porte e, come sempre, ci si aspetta un ricco calendario di eventi che abbracci i grandi e i bambini. Le premesse, quest’anno, sembrano più che buone. Olbia ha bruciato tutti sul tempo presentando il suo programma, con manifestazioni che riempiranno il centro fino all’Epifania.

E poi ci sarà il ritorno della pista di pattinaggio sul ghiaccio, il Villaggio di Natale e tanti spettacoli. Anche Arzachena dovrebbe riconfermare la scelta di puntare sul Villaggio di Natale ed un mega albero in piazza Risorgimento. Mentre a La Maddalena dovrebbe tornare la maxi pista di pattinaggio dell’anno scorso.

Golfo Aranci presenterà a breve il suo programma natalizio, nel quale farà la parte della regina la casetta di Babbo Natale nella piazza principale, con i folletti pronti ad accogliere i più piccini.

