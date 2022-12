Natale con le multe nei negozi di Olbia: “Sarebbe servito più buonsenso”

Allarme multe ai negozi del centro storico di Olbia.

Giro di vite ai negozi del centro di Olbia, con multe a tappeto che questi giorni sono arrivati alle attività per non aver esposto i prezzi nelle vetrine. Sono diversi gli esercenti multati per lo stesso motivo a pochi giorni da Natale.

Diversi commercianti, dopo i controlli di sabato sera, intorno alle 18:30, hanno incassato le sanzioni, pagando anche più di mille euro e ammettendo l’errore, tuttavia con l’amaro in bocca per il duro periodo storico che gli esercenti, specie quelli del centro storico, stanno vivendo. “In questi casi la legge parla chiaro e chiede agli esercizi di esporre i loro prezzi – dichiara il presidente di Confcommercio Olbia, Edoardo Oggianu -, quindi non si possono contestare chi viene punito perché non rispetta le leggi. Tuttavia, avrei auspicato più buonsenso da chi fa i controlli, proprio per il periodo difficile che stanno vivendo i commercianti, a causa della crisi e per due anni per la pandemia. Credo anche che da parte loro non ci sia stata nessuna disonestà nel non esporre i cartellini, sicuramente solo dimenticanza”.

Alcuni commercianti di Olbia hanno contestato le poche iniziative che il Comune ha organizzato in centro per incentivare le vendite. “Su questo non sono d’accordo – prosegue -. Anzi, la città è una delle poche in Sardegna ad aver dato molto spazio al Natale, sia per quanto riguarda gli addobbi nel centro storico che le iniziative. Condivido i sentimenti di rabbia che alcuni titolari dei negozi in questo momento stanno provando per questi controlli che hanno macchiato un po’ il Natale in città”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui