Miss Sardegna Carolina Vinci alla finale di stasera.

Chi sarà la nuova Miss Italia? Lo scopriremo questa sera perché una delle 21 ragazze in gara diventerà la nuova reginetta di bellezza. Tra queste c’è la 24enne Carolina Vinci, eletta Miss Sardegna con la fascia “Miss Cinema”, che viene da Porto Cervo.

Carolina è stata incoronata la più bella dell’Isola sbaragliando così tante ragazze che come lei condividevano il sogno di diventare reginetta di bellezza. La giovane, laureata in recitazione di primo livello, ha un sogno nel cassetto: diventare un’attrice affermata. Il cinema è la sua passione e come Sophia Loren e tante bellissime e famose attrici, Miss Italia è un ottimo trampolino di lancio per farsi conoscere e amare dal grande pubblico, indipendentemente da chi questa sera sarà eletta come la più bella del Paese.

I suoi primi passi nel mondo del cinema li ha mossi molto presto. Ha recitato la sua prima parte all’età di 8 anni, quando fu notata da un casting director mentre ballava.

Stasera la finale di Miss Italia.

“Bisogna sempre credere nei sogni”, aveva detto la 24enne in un’intervista da noi realizzata lo scorso settembre, quando la Vinci era passata come finalista. Ora per lei si spalanca il sogno di diventare Miss Italia e sicuramente tantissimi dalla Gallura e dalla Sardegna faranno il tifo per lei. La finale del concorso più longevo di bellezza andrà in onda in diretta streaming dalle 19 sul sito di Miss Italia e sui canali web dell’evento. L’incoronazione della vincitrice sarà alle 20.30. La patron del concorso Patrizia Mirigliani anche quest’anno ha deciso di mantenere le novità introdotte lo scorso anno per veicolare un’immagine femminile più moderna e al passo con i tempi. Le miss infatti non avranno né fasce e né numeri e non faranno passerelle: non saranno statuine mute, ma interagiranno attivamente con la giuria.

