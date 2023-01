Efisio è nato ieri a Olbia.

Ieri è nato a Olbia il piccolo Efisio, figlio di Stefania e padre Marian Găină, parroco della chiesa ortodossa San Giovanni Battista di Olbia, che si trova in via Marie Curie presso il quartiere di San Nicola.

Il piccolo si aggiunge a 3 fratellini: Marta, 9 anni, Ioachim 6 anni e Ana di 4 anni. Marian è a Olbia da 3 anni, e ha deciso di chiamare così il piccolo Efisio in omaggio alla Sardegna, in omaggio al secondo santo protettore della chiesa di cui è parroco, Sant’Efisio, che per coincidenza si celebra oggi per il calendario ortodosso.

Marian e Stefania si trovano molto bene in Sardegna. Il parroco è stato stato l’artefice della costruzione della chiesa ortodossa di Olbia in legno, in quanto ritiene l’esperienza di partecipazione religiosa complessiva del credente più piacevole dentro l’edificio in legno.

Così, ha promosso la costruzione della chiesa, completata nell’arco di 9 mesi con l’utilizzo di materiale trasportato da 5 tir provenienti dalla Romania, che ha un bacino di utenza totale di 2000 persone a Olbia, considerando tutte le persone di religione ortodossa viventi in città.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui