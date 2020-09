Momenti di tensione al porto di Olbia.

Monta la protesta a Olbia dopo che la nave Alan Kurdi, con a bordo 125 migranti, è attraccata al porto industriale di Olbia. Molti gli esponenti e consiglieri regionali della lega, tra cui il coordinatore regionale Eugenio Zoffili che è riuscito ad arrivare fino passerella della nave oltrepassando la sicurezza.

Proteste anche all’esterno cancelli dove un gruppo di manifestanti si è ritrovato per esprimere la propria contrarietà contro la decisione di far sbarcare i migranti a Olbia. “Si aprono le porte ai clandestini e in malo modo vengono lasciati dietro alle cancellate i consiglieri regionali del popolo sardo che voglio verificare quanto sta succedendo. Una sardegna colpita dall’immigrazione clandestina sulle coste del Sulcis e ora questo pericoloso precedente”, commenta il coordinatore Zoffili.

