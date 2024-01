A causa del maltempo le navi sono state dirottate a Olbia.

A causa delle previsioni meteorologiche che indicano un imminente rinforzo del maestrale con punte di 100 chilometri orari, si sono adottate misure precauzionali per gli arrivi delle navi a Porto Torres e Golfo Aranci. In questa situazione, è stato deciso di dirottare le navi previste in questi porti verso lo scalo di Olbia.

Contemporaneamente, a Olbia, le intense piogge delle ultime ore hanno comportato l’annullamento di un evento destinato ai bambini, originariamente organizzato dai vigili del fuoco e programmato per le 11 del mattino. Questa manifestazione, che avrebbe dovuto includere l’arrivo della Befana atterrante dalla ruota panoramica, è stata posticipata a una data successiva, ancora da definire, al fine di garantire la sicurezza del pubblico e dei partecipanti.

