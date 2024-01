La scomparsa di Franco Sias a La Maddalena.

La Maddalena è in lutto per la scomparsa di Franco Sias, maddalenino doc, classe 1942. L’uomo storico dirigente dell’Ilvamaddalena, era noto in tutto il nord Sardegna per la sua lunga militanza nella società. Fin da giovane – dal 1965 – era entrato a far parte della grande famiglia della società sua grandissima passione, come socio e membro del consiglio direttivo, carica ricoperta fino ai giorni nostri, per oltre 50 anni.

Stimato muratore, poi assunto come operaio dal comune di La Maddalena, non era sposato, e viveva in compagnia di Pippo, il suo amato cagnolino. Di carattere gioviale, benché riservato, sempre disponibile e generoso, sempre presente “al campo” per le partite casalinghe.

Tra gli aneddoti che vengono ricordati in queste ore a testimoniare la sua passione e il suo impegno per i colori biancocelesti, le sue telefonate all’ex presidente della squadra Andrea Pisano – tuttora, come lui, dirigente, col quale aveva un rapporto di amicizia e stima reciproca speciale -, subito dopo la fine delle partite in trasferta, per avere il risultato della squadra.

I messaggi di cordoglio.

“Ci ha lasciati questa mattina il grande Franco Sias – si legge in un breve, commosso comunicato della società -. Anima biancoceleste, decano dei nostri soci e membro del consiglio direttivo da oltre 50 anni. Profondamente commossi ci uniamo al dolore dei parenti”.

Numerosissimi i messaggi di cordoglio e di ricordo di una persona che ha lasciato il segno nel tessuto sociale e sportivo maddalenino: “Una persona meravigliosa, sempre positiva, sorridente, che amava immensamente l’Ilva”, commenta Mauro Coppadoro, responsabile della comunicazione della squadra. “Ho diviso con Franco gli impegni di lavoro in anni difficili e complessi, ma sempre resi piacevoli e meno pesanti dai consigli e dal “mai tirarsi indietro“. Un ottimo collega, ma soprattutto una grande e schietta persona che mi ha onorato della sua inestimabile amicizia“, afferma Aldo Pireddu. Franco Scotto lo ricorda come “Persona mite ed educata, grandissimo tifoso“. Ma i messaggi sono davvero tanti, tutti accomunati dalla nostalgia di una persona per bene che ha lasciato in tutti un ottimo ricordo.

