I tamponi hanno dato esito negativo.

Buone notizie ad Arzachena dove i circa 90 tamponi effettuati al camping Isuledda di Cannigione hanno dato tutti esito negativo.

L’operazione era stata organizzata dalla Ats locale, in collaborazione con la Ats di Cagliari, la Protezione civile e il sostegno del Comune di Arzachena dopo i 3 casi accertati lo scorso fine settimana nella struttura. Visti i risultati dovrebbe anche saltare l’ipotesi di sottoporre a tampone gli oltre 1.500 ospiti del camping.

“Grande soddisfazione per questa notizia che aspettavamo con ansia – dice il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda –. Conferma che, laddove si rispettano le regole e i protocolli, si può fare vacanza in serenità. Ringraziamo la direzione del villaggio turistico, che si è messa a disposizione per far sì che le operazioni si svolgessero in modo puntuale. Grazie anche alla Ats e al dottor Acciaro per la tempestività dell’intervento”.

ntanto si attendono anche i risultati dei tamponi eseguiti nei principali locali della Costa Smeralda che potrebbero arrivare già nelle prossime ore.

(Visited 324 times, 324 visits today)