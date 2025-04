La madre dei fratelli dispersi e l’avvocato seguono tutte le piste

Nessuna traccia dei fratelli dispersi nel mare di Capo Figari, la madre e l’avvocato seguono tutte le piste possibili. Sabato 19 c’è stata una passeggiata botanica sul promontorio di Capo Figari (la foto in alto) e si cercano foto scattate in quelle ore che potrebbero nascondere qualche dettaglio sui due ragazzi. Proprio in quei momenti si perdevano le loro tracce in mare.

Dalla famiglia chiedono eventuali foto scattate anche dai traghetti che son passati lì vicino e non si esclude neanche l’ipotesi di una collisione con qualche altra imbarcazione. Anche su questo fronte vanno avanti le indagini. Tutte le piste restano aperte perché da quel sabato santo si sono perse le tracce di Lorenzo e Giuseppe Deiana. La mattina successiva c’erano stati i primi ritrovamenti, uno zaino e degli stivali, che avevano fatto sperare di andare oltre. Ma solo dopo qualche giorno è saltato fuori un parabordo e nulla più. Il barchino (foto in basso) dei due fratelli pare che non fosse in ottime condizioni, ma finché non si trova nulla le indagini e le ricerche continuano in tutte le direzioni.

