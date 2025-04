Il giovane che potrebbe essere Michael Frison fotografato ad Arzachena.

Nuova segnalazione del giovane uomo che potrebbe essere Michael Frison in Gallura. Circola una foto che mostra un giovane che in queste ore è stato avvistato in zona Arzachena, sulla rotonda della circonvallazione Olbia-Luogosanto.

LEGGI ANCHE: Giovane in giro per Aglientu: “Potrebbe essere Michael Frison”

La mamma del 25enne è convinta che sia la stessa persona avvistata ad Aglientu da sola qualche settimana fa e somiglia molto suo figlio. Il ragazzo indossa uno zaino grande, ha i capelli lunghi e mossi e ha un cappello da cowboy.

“Si dirigeva verso Olbia alle 12 di oggi 28 aprile”, dice la mamma sui social. ”Lo hanno visto camminare a bordo strada in compagnia di due uomini, uno dei quali tirava un trolley rosso”, scrive sui social. Mentre la Gallura è in apprensione per la scomparsa di Giuseppe e Lorenzo e spera anche sul ritorno a casa di Michael Frison, questa nuova segnalazione apre una breccia di speranza sul ritrovamento del giovane scomparso ormai da quasi un anno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui