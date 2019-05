Si cerca il giovane ragazzo.

Non si hanno ancora notizie di Michael Brundu, 17anni, di La Maddalena ma residente a Olbia scomparso il 21 aprile. Il giorno di Pasqua si è allontanato dalla comunità, dove era ospite da qualche giorno, a Nulvi.

E’ sparito nel nulla, di lui si son perse le sue tracce. I famigliari, gli amici e le forze dell’ordine lo cercano in tutta la Sardegna. I giorni passano e la famiglia è sempre più tesa e in ansia, non si da pace. Per chi avesse informazioni è pregato di contattare il 327.4709442 o il 345.7456254.

(Visited 220 times, 220 visits today)