Duville o Matherland?

Una vera e propria guerra tra le due aziende Duville e Matherland per la sistemazione delle giostre in onore della festa di San Simplicio. E’ il Comune di Olbia ad aver assegnato gli spazi alla ditta cagliaritana Duville stilando una graduatoria, perchè pare che la commissione abbia trovato delle irregolarità nella documentazione presentata dalla Matherland.

La ditta Duville ha terminato l’allestimento del Lunapark al Fausto Noce. Mentre la Matherland è riuscita ad ottenere il permesso per sistemare le giostre in un terreno privato a pochi metri dal parco Fausto Noce, tra via Veronese, via Figoni e via Spano.

Dopo circa 70anni, quest’anno saranno due le giostre a far divertire i giovani e bambini durante la festa del patrono di Olbia. Da sempre la città di Olbia ha vissuto questi giorni con la storica Matherland. Sicuro non ci saranno incassi da record per nessuna delle due giostre.

