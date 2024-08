Nessuna traccia di Michael Frison scomparso da Luogosanto.

Cresce l’angoscia per la madre di Michael Frison, il giovane scomparso il 13 luglio nelle campagne tra Luras e Luogosanto. Dopo un mese e mezzo di ricerche senza esito, Cristina Pittalis ha lanciato un accorato appello sui social media, chiedendo disperatamente al figlio di mandare un segnale per far sapere che è vivo.

Nel suo messaggio, la signora Pittalis ha invitato chiunque avesse notizie sul ragazzo a contattare immediatamente i carabinieri. Inoltre, ha fornito un numero WhatsApp dedicato per ricevere ulteriori segnalazioni: 00447722159993. La madre spera che questo appello possa aiutare a ritrovare Michael e a riportarlo a casa sano e salvo.

