Consegnate a Olbia le borse di studio per merito, 218 studenti premiati

La cerimonia per le borse di studio a Olbia.

Nel cortile dell’ex Scolastico di Olbia si è celebrata la consegna delle borse di studio per merito. Sono 165 gli alunni delle medie ad averla ricevuta e 54 quelli che frequentano le superiori. In tutto sono 218 studenti e studentesse. La consegna delle borse di studio è stata susseguita da una cerimonia molto partecipata.

Gli studenti delle superiori più meritevoli, in tutto 54, hanno ottenuto votazioni dal 90 al 100 e lode, mentre i 165 ragazzi delle medie hanno ottenuto dal 9 al 10 e lode. Soddisfatta l’assessora all’Istruzione, Sabrina Serra che ha dichiarato: “È stato un momento speciale, carico di emozione. queste borse di studio rappresentano il riconoscimento concreto del duro lavoro, della passione e dell’impegno dei nostri studenti e studentesse”.

”Vedere i loro volti sorridenti e pieni di entusiasmo è stata la conferma che investire nell’istruzione è la strada giusta – ha proseguito Serra -. Ogni borsa di studio consegnata oggi è un piccolo ma significativo passo verso un futuro ricco di opportunità e soddisfazioni. Siamo sicuri che continuerete a brillare, a studiare con la stessa dedizione e a superare ogni sfida che vi si presenterà. Un ringraziamento speciale va anche ai genitori e agli insegnanti, che con il loro sostegno e la loro guida hanno reso possibile tutto questo. La vostra collaborazione è fondamentale per il successo dei nostri giovani. Ancora congratulazioni a tutti i premiati e un grande augurio per tutto ciò che verrà”.

Le borse di studio.

Il Comune di Olbia ha investito 100mila euro per le borse di studio. Ai ragazzi delle medie che hanno ottenuto il 9 sono andati 200 euro, mentre ai 10 e 10 e lode sono stati consegnati 300 euro. Per quanto riguarda gli studenti delle superiori di Olbia, a chi ha ottenuto da 90 a 95 gli sono stati consegnati 250 euro; mentre dai 96 ai 98 hanno avuto borse di studio da 350 euro, che salgono a 400 euro per chi ha ottenuto da 98 a 100 alla maturità.

