L’appello della mamma di Michael Frison.

Cresce l’angoscia della madre per Michael Frison, scomparso dallo scorso 13 luglio nelle campagne tra Luras e Luogosanto. La mamma del ragazzo, Cristina Pittalis, ha lanciato un nuovo appello sui social, dove si è rivolta a suo figlio, chiedendo lui di mandare un segnale.

L’appello termina con un vocale commuovente del fratellino, preoccupato per la scomparsa del 25enne. Il bambino tra le parole in lacrime dice: “Mike, mi manchi, torna a casa. Chiunque riceva questo, trovi mio fratello. Digli che ho mandato questo messaggio. Manny, il fratello di 10 anni”.

E’ la madre ad aver fatto ascoltare il messaggio al figlio, che è contenuto nell’appello. “So che tu sei vivo – ha detto la madre in un video -. Ti sto cercando e come me sono preoccupate un sacco di persone, in particolar modo Manny, Emanuele. Tu lo sai benissimo, quanto siete uniti e quanto ti ama lui. Io ti voglio mandare questo messaggio perché a questo punto davvero non so più che cosa fare. Però intanto mi sento che tu sei vivo. Quinti l’unica cosa che ti vorrei dire è non aver paura perché sono sicura che tu adesso dopo aver visto vigili del fuoco, protezione civile, magari anche i carabinieri che ti cercano hai paura che ti possa succedere qualcosa”.

La mamma ha rassicurato il giovane dicendo lui che lo stanno soltanto cercando e ha detto di amarlo tantissimo. “Io ed Emanuele ti amiamo tanto e ci manchi”, aggiunge Cristina. “Tu sei libero di fare quello che vuoi, te l’ho sempre detto – prosegue -. Questa è la tua vita, non c’è bisogno di nasconderti”. Nel suo appello al 25enne la Pittalis ha parlato della voglia di Michael di restare in Sardegna più a lungo, dopo la visita ai nonni.

