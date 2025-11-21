Primi fiocchi di neve sul Limbara: l’inverno è già arrivato in Gallura

Primo manto di neve in Gallura, a Tempio.

In Gallura è arrivata la neve, con i primi fiocchi che scendono sul Monte Limbara. A Vallicciola, a 1.050 metri sopra il livello del mare, si scorge già un tappeto bianco e una spruzzata di neve sulla vegetazione del bosco. Nel territorio, come in gran parte d’Italia, il freddo è già arrivato, anticipando la stagione invernale, di quasi un mese.

Fino a pochi giorni fa le temperature nell’Isola erano molto buone, anche superiori ai 20 gradi. A causa di una perturbazione, la colonnina di mercurio è scesa al di sotto delle medie stagionali. Sulle coste, nella giornata di oggi, il freddo non è così forte. A Olbia, ad esempio, si registrano temperature intorno ai 12 gradi. Decisamente fredde per essere ancora novembre, ma ben lontani dal rischio di nevicate. Questo abbassamento termico dovrebbe mantenersi fino a weekend.

A Tempio Pausania, sul monte Limbara, la neve continuerà a cadere anche nella giornata di domani. Le massime si manterranno intorno ai 3 gradi, con minima -1, temperature ideali per il fenomeno. Secondo Ilmeteo.it i fenomeni nevosi si verificheranno oggi, 21 novembre, dalle ore 22, quando la colonnina di mercurio scenderà a -1 gradi. Domani, 22 novembre, intorno all’1 di notte e alle 16, quando ci saranno -1.3 e 1.9 gradi. Le massime subiranno un rialzo già da domenica 23 novembre, quando raggiungeranno i 6 gradi, allontanando il rischio nevicate. Tuttavia il primo assaggio dell’inverno è già arrivato.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui