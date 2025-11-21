Gli eventi del weekend

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Olbia, arte, incontri e resistenza contro la violenza sulle donne

Dal 13 al 25 novembre, lo Spazio “Ex Casermette” di Via Mameli 49, Olbia diventa il cuore pulsante di “Sguardi in (RI)scatto – In cornice la verità”, un progetto promosso e curato dall’Associazione Prospettiva Donna, con il sostegno della Regione Sardegna e il patrocinio del Comune di Olbia, in collaborazione con enti, università, associazioni e realtà della rete territoriale contro la violenza di genere.

Olbia torna Scienza in Piazza

All’aeroporto di Olbia torna Scienza in Piazza, giunta alla sua quinta edizione, in programma dal 19 al 21 novembre. Per l’occasione, lo scalo Olbia Costa Smeralda si trasformerà in un grande laboratorio scientifico aperto a studenti e famiglie. L’iniziativa coinvolgerà venti scuole della Gallura, con la partecipazione di 700 studenti e 90 insegnanti di discipline STEM.

I Campionati Italiani di pugilato a Olbia

I Campionati Italiani U19 M/F 2025 avranno luogo a Olbia, presso il PalaSport Geovillage”, dal 21 al 23 novembre pv. L’evento, indetto dalla FPI e organizzato dalla ASD GRUPPO PUGILISTICO AURORA CALANGIANUS.

“Sos Cantadores a Chiterra” a Berchidda

Venerdì 21 novembre, alle ore 19, presso il Teatro Santa Croce di Berchidda: “Sos Cantadores a Chiterra”. Si esibiranno i cantadores: Adriano Piredda, Gianni Denanni e Tino Bazzoni.

Aglientu promuove la prevenzione: giornata di screening gratuiti

Il Comune di Aglientu, in collaborazione con l’associazione Sardegna for You, organizza per sabato 22 novembre una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria, con una serie di screening gratuiti aperti alla popolazione.

Badesi, la 4ª edizione della Sagra della Patata

La Pro Loco Badesi, con il contributo del Comune, presenta la 4ª edizione della Sagra della Patata, un appuntamento ormai atteso e amatissimo dalla comunità. L’evento si terrà sabato 22 novembre nella suggestiva cornice di Piazza Maestrale a Badesi, dove sapori, musica e convivialità animeranno la serata.

Profumi d’Autunno a Tempio: torna l’Ottugnu Timpiesu

Il prossimo 22 novembre, a partire dalle 11:00, Tempio Pausania ospiterà “Ottugnu Timpiesu”, una grande festa popolare che offrirà alla Gallura una giornata interamente dedicata ai profumi dell’autunno, alle tradizioni più sentite e al buon vino, valorizzando cultura e identità in un unico grande evento.

