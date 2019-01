La neve sul Limbara di oggi.

Com’era prevedibile la neve, caduta nei giorni scorsi, ha fatto l’effetto di una calamita per centinaia di automobilisti, che hanno fatto anche più un’ora al volante pur di concedersi lo spettacolo. Tra le montagne maggiormente prese d’assalto, fin dalle prime ore di questa mattina, c’era il Limbara, tra Tempio e Calangianus. Il cielo terso e le temperature sicuramente più miti hanno portato in molti in direzione del massiccio della Gallura.

Ma non sono mancati i disagi. La strada del Limbara era stata liberata dalla neve solo per la larghezza di una corsia e, quindi, per passare contemporaneamente nelle due direzioni, gli automobilisti sono stati costretti spesso a manovre audaci. Al punto che, in tarda mattinata, è intervenuta la polizia locale, che ha chiuso temporaneamente la strada, per consentire ai mezzi in discesa di defluire.

