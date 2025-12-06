Festa a La Maddalena per i 105 anni di Nicoletta Bebbu, Regina dell’arcipelago

Coi suoi 105 anni Nicoletta Bebbu di La Maddalena entra nel club dei semi-supercentenari

Grande festa a La Maddalena per i 105 anni di Nicoletta Bebbu, anche il sindaco festeggia la Regina dell’arcipelago. “Cento anni è sempre un grande traguardo, ma 105 è davvero qualcosa di incredibile – commenta Fabio Lai -. Appena eletto sindaco ho avuto il grande piacere di farti gli auguri come centenaria ed oggi, verso fine mandato, ho il privilegio di festeggiare con te questo nuovo traguardo.

Sei il mio grande portafortuna Nicoletta, sono felice di unirmi alle tantissime manifestazione d’affetto che hai ricevuto in questi giorni. Tutta la Città festeggia con te”.

Nicoletta Bebbu è nata nel 1920, quando Giuseppe Garibaldi era morto a Caprera da soli 38 anni. Col marito Eleuterio Pala ha masso al mondo sette figli, un maschietto e sei femminucce. Grazie a lei sono così arrivati 11 e 13 pronipoti. Una tribù che si ritrova a festeggiare l’ennesimo traguardo di Nicoleta Bebbu, non più una “semplice” centenaria. Arrivando a spegnere 105 candeline entra nel club semi-supercentenari, un gruppo che circa 700 in tutta Italia. La Maddalena è sul podio assoluto con Giuseppina Projetto, morta nel 2018 a 116 anni e 37 giorni: la terza supercentenaria più longeva vissuta in Italia