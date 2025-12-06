A Sant’Antonio di Gallura un bando per l’orto comunitario

Sant’Antonio di Gallura lancia l’orto comunitario

Al via il bando per l’assegnazione degli appezzamenti comunali, a Sant’Antonio di Gallura nasce l’orto comunitario.

Il Comune di Sant’Antonio di Gallura apre una nuova opportunità per i cittadini con il lancio del Bando per la concessione in uso di appezzamenti di terreno destinati all’Orto Comunitario Comunale. L’iniziativa, ufficializzata con l’approvazione del regolamento con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 24 del 20/11/2025, mira a coniugare sostegno economico, aggregazione sociale e uso ricreativo del territorio.

Per “Orto Comunitario Comunale” si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale concesso in uso a soggetti che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti specificati nel Bando.

Gli obiettivi principali dell’iniziativa sono:

Auto-sostentamento: aiutare le fasce deboli della popolazione a far fronte alle difficoltà economiche attraverso la produzione di cibo per uso personale.

Uso ricreativo e aggregativo: incentivare l’incontro, la socializzazione e l’uso del tempo libero tra i cittadini, senza scopo di lucro.

Gli appezzamenti sono destinati esclusivamente alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

I cittadini interessati ad ottenere in uso un appezzamento di terreno dovranno presentare la propria istanza di partecipazione utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune, scaricabile online o ritirabile in formato cartaceo presso l’Ufficio Servizi Sociali.

Come presentare le domande

Le domande possono essere presentate con una delle seguenti modalità:

Consegna diretta a mano: presso l’Ufficio Protocollo del Comune durante gli orari di apertura al pubblico.

Invio tramite PEC: all’indirizzo protocollo.santantoniodigallura@pec.comunas.it, specificando nell’oggetto la dicitura: “ORTO COMUNITARIO COMUNALE. BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DI APPEZZAMENTI DI TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE”.

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per il 20 DICEMBRE 2025.

Tutte le informazioni dettagliate sui requisiti di accesso e le norme di gestione sono contenute nel Bando e nel Regolamento.

Per eventuali ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune nei seguenti orari:

Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 11:30.

Contatti telefonici: 079/9147567 – 079/9147549.